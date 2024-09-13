MİT'ten Irak'ta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Teröristin 2006 yılında örgüte katıldığı, 2014'te Irak'ın kuzeyine geçip çeşitli üst düzey görevler aldığı, 2023 itibarıyla da Mahmur Kampı sözde sorumlusu olduğu açıklandı.

En uygun anda yapılan nokta operasyonla Azad Akıncı etkisiz hale getirildi.

MİT, haber kaynakları aracılığı ile terörist Akıncı'nın konumunu tespit etti. Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırına 160 km derinlikte yer alan Mahmur'da, Azad Akıncı adım adım takip edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesi nokta operasyonlarına bir yensini daha ekledi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net