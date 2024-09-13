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Köpek kanunu çıktı, uygulayan yok

Türkiye, yasa çıkınca başıboş köpek sorunu çözülür diye boşuna beklemiş. İl özel idareleri ve belediyeler "Yönetmelik çıkmadı" bahanesinin arkasına saklanıyor. Teklifin ilk imza sahibi Mertoğlu "Yönetmeliği beklemeden de yapılacak çok şey var" diyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 09:26, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:28
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Köpek kanunu çıktı, uygulayan yok

Sokak köpeklerinin toplanmasını öngören yasanın yürürlüğe girmesine rağmen, henüz somut adım atan kimse yok. Köpek dehşeti devam ederken herkes topu birbirine atıyor.

İl özel idare ve belediye yetkilileri, başıboş köpeklerle ilgili olarak, "Yasa çıksa da uygulama yönetmeliği çıkmadı. Şu an için bize gelen bir yazı veya talimat da yok. Uygulama yönetmeliği çıkmadan, görev ve sorumluluklarımız netleşmeden yapabileceğimiz bir şey yok. Tarım ve Orman Bakanlığının, konuyla ilgili uygulama yönetmeliğini bekliyoruz" dedi.

"BELEDİYELERİN YAPMALARI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Tarım Bakanlığı yetkilileri ise uygulama yönetmeliğine ilişkin çalışmalarda sona geldiklerini söyledi. Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ilk imza sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu ise belediyelerin üstlerine düşeni yapmak için uygulama yönetmeliğini bahane etmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Mertoğlu, "Kanun yürürlüğe girdi. Yönetmelik de çok kısa vadede çıkacaktır. Kanun, yeni bir kanun değil; mevcut kanunda değişiklikler yapıldı. Belediyelerin, uygulama yönetmeliğinin çıkmamasının arkasına saklanması uygun bir şey değil. Belediyelerin zaten sorumlulukları vardı. Belediyelerin, uygulama yönetmeliğini beklemeden de yapmaları gereken çok şey var" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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