Dolar haftayı 33,92 TL'den kapattı

Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
İsrail askeri tarafından katledilen Eygi'nin otopsi raporu çıktı
İsrail askeri tarafından katledilen Eygi'nin otopsi raporu çıktı
Sahte yetkili servislere ceza yağdı
Sahte yetkili servislere ceza yağdı
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
'Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor'
'Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor'
Emlak ilanlarında yeni dönem pazar günü başlıyor
Emlak ilanlarında yeni dönem pazar günü başlıyor
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'e geriledi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'e geriledi
'Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına KVKK'den açıklama
'Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına KVKK'den açıklama
KPSS Ortaöğretim pazar günü yapılacak
KPSS Ortaöğretim pazar günü yapılacak
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hisse piyasasını bu kez de getiri makası vurdu!
Hisse piyasasını bu kez de getiri makası vurdu!
Köpek kanunu çıktı, uygulayan yok
Köpek kanunu çıktı, uygulayan yok
Mama parasıyla dansöz oynatmış
Mama parasıyla dansöz oynatmış
Emekliye enflasyona göre zam
Emekliye enflasyona göre zam
Narin soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı
Narin soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı
Bahçeli ile ilgili dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı
Bahçeli ile ilgili dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı
Okul servisleri Allah'a emanet!
Okul servisleri Allah'a emanet!
KKM'de vergi kalktı şirketler dövize koştu
KKM'de vergi kalktı şirketler dövize koştu
MB rezervlerindeki azalış 3 haftada 6 milyar doları aştı
MB rezervlerindeki azalış 3 haftada 6 milyar doları aştı
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Bir kentte daha obruk paniği! 20 metrelik obruk oluştu
Bir kentte daha obruk paniği! 20 metrelik obruk oluştu
'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar haftayı 33,92 TL'den kapattı

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar haftayı kaç TL'den kapattı?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 17:15, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:41
Yazdır
Dolar haftayı 33,92 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları33,925033,926033,924033,9250
Avro37,559037,560037,625037,6260
Sterlin44,302044,318044,582044,5930
İsviçre frangı39,718039,728040,100040,1150
ANKARA
ABD doları33,895033,975033,894033,9740
Avro37,519037,599037,585037,6650
Sterlin44,242044,452044,522044,7320

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber