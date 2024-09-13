Dolar haftayı 33,92 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,9250 33,9260 33,9240 33,9250 Avro 37,5590 37,5600 37,6250 37,6260 Sterlin 44,3020 44,3180 44,5820 44,5930 İsviçre frangı 39,7180 39,7280 40,1000 40,1150 ANKARA ABD doları 33,8950 33,9750 33,8940 33,9740 Avro 37,5190 37,5990 37,5850 37,6650 Sterlin 44,2420 44,4520 44,5220 44,7320