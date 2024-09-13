Dolar haftayı 33,92 TL'den kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar haftayı kaç TL'den kapattı?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 17:15, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:41
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,9250
|33,9260
|33,9240
|33,9250
|Avro
|37,5590
|37,5600
|37,6250
|37,6260
|Sterlin
|44,3020
|44,3180
|44,5820
|44,5930
|İsviçre frangı
|39,7180
|39,7280
|40,1000
|40,1150
|ANKARA
|ABD doları
|33,8950
|33,9750
|33,8940
|33,9740
|Avro
|37,5190
|37,5990
|37,5850
|37,6650
|Sterlin
|44,2420
|44,4520
|44,5220
|44,7320