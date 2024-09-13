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Meteoroloji'den birçok il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın son gününe ilişkin hava durumunu paylaştı. Hava sıcaklıkları artarken birçok il için de yağış uyarısı geldi. Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu, Balıkesir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar ise orta kuvvette esecek. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 09:36, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:37
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Meteoroloji'den birçok il için sağanak uyarısı

Meteoroloji, 13 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C

Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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