Borsa günü yükselişle tamamladı

Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
İsrail askeri tarafından katledilen Eygi'nin otopsi raporu çıktı
İsrail askeri tarafından katledilen Eygi'nin otopsi raporu çıktı
Sahte yetkili servislere ceza yağdı
Sahte yetkili servislere ceza yağdı
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
'Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor'
'Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor'
Emlak ilanlarında yeni dönem pazar günü başlıyor
Emlak ilanlarında yeni dönem pazar günü başlıyor
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'e geriledi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'e geriledi
'Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına KVKK'den açıklama
'Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına KVKK'den açıklama
KPSS Ortaöğretim pazar günü yapılacak
KPSS Ortaöğretim pazar günü yapılacak
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hisse piyasasını bu kez de getiri makası vurdu!
Hisse piyasasını bu kez de getiri makası vurdu!
Köpek kanunu çıktı, uygulayan yok
Köpek kanunu çıktı, uygulayan yok
Mama parasıyla dansöz oynatmış
Mama parasıyla dansöz oynatmış
Emekliye enflasyona göre zam
Emekliye enflasyona göre zam
Narin soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı
Narin soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı
Bahçeli ile ilgili dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı
Bahçeli ile ilgili dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı
Okul servisleri Allah'a emanet!
Okul servisleri Allah'a emanet!
KKM'de vergi kalktı şirketler dövize koştu
KKM'de vergi kalktı şirketler dövize koştu
MB rezervlerindeki azalış 3 haftada 6 milyar doları aştı
MB rezervlerindeki azalış 3 haftada 6 milyar doları aştı
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Bir kentte daha obruk paniği! 20 metrelik obruk oluştu
Bir kentte daha obruk paniği! 20 metrelik obruk oluştu
'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,73 değer kazanarak 9.685,49 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 18:29, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 18:32
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 79,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,51 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 2,52 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi sonrası artan "yumuşak iniş" beklentileriyle risk algısı azaldı.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, BoE ve BoJ'un faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç, 9.450 ve 9.400 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber