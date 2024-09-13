Altının kilogram fiyatı 2 milyon 824 bin lira oldu

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 824 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 831 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 2 milyon 824 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 795 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 524 milyon 201 bin 845,69 lira, işlem miktarı ise 902,80 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 778 milyon 939 bin 344,94 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, DenizBank, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, İstanbul Altın Rafinerisi ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: