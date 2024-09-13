3 bakan yardımcısı görevden alındı
3 bakan yardımcısı görevden alındı
14 Eylül 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
14 Eylül 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Servislerin 'yetkili' aldatmacasına ceza yağdı
Servislerin 'yetkili' aldatmacasına ceza yağdı
Türkiye'de elektrikli araçların yüzde 80'i kaskolu
Türkiye'de elektrikli araçların yüzde 80'i kaskolu
İsrail'in katlettiği Ayşenur'un cenazesi Didim'e getirildi
İsrail'in katlettiği Ayşenur'un cenazesi Didim'e getirildi
MB anketi yayımlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
MB anketi yayımlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
'Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor'
'Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor'
Emlak ilanlarında yeni dönem pazar günü başlıyor
Emlak ilanlarında yeni dönem pazar günü başlıyor
'Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına KVKK'den açıklama
'Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına KVKK'den açıklama
KPSS Ortaöğretim pazar günü yapılacak
KPSS Ortaöğretim pazar günü yapılacak
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hisse piyasasını bu kez de getiri makası vurdu!
Hisse piyasasını bu kez de getiri makası vurdu!
Köpek kanunu çıktı, uygulayan yok
Köpek kanunu çıktı, uygulayan yok
Mama parasıyla dansöz oynatmış
Mama parasıyla dansöz oynatmış
Emekliye enflasyona göre zam
Emekliye enflasyona göre zam
Narin soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı
Narin soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı
Bahçeli ile ilgili dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı
Bahçeli ile ilgili dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı
Okul servisleri Allah'a emanet!
Okul servisleri Allah'a emanet!
KKM'de vergi kalktı şirketler dövize koştu
KKM'de vergi kalktı şirketler dövize koştu
MB rezervlerindeki azalış 3 haftada 6 milyar doları aştı
MB rezervlerindeki azalış 3 haftada 6 milyar doları aştı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Servislerin 'yetkili' aldatmacasına ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislere 2 yılda toplam 18 milyon lira ceza uygulandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 23:46, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 23:47
Yazdır
Servislerin 'yetkili' aldatmacasına ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı'nda yapılan açıklamada yetkili servis olmamasına rağmen müşteriyi yanıltan işletmelere yönelik denetimlerin bilançosu açıklandı.

Denetimler sonucu 2 yılda 18 milyon lira ceza uygulandı. Suç unsuru barındıran uygulamaların yargıya taşındığı vurgulandı.

Açıklamada, tüketicinin yetkili servis seçiminde dikkat etmesi gerekenler de paylaşıldı.

"Yetkili servis bilgilerine SERBİS aracılığıyla ulaşılabiliyor"

İnternet aramasında ilk sırada çıkan servisin, bakanlığı 'Servis Bilgi Sistemi'nde yer alıp almadığının kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Denetimlerin yanı sıra tamir, bakım ve yedek parça temini amacıyla yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilerin dikkat etmeleri gereken hususlara da işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicilerimiz, Ticaret Bakanlığımız tarafından oluşturulan ve 'www.servis.gov.tr' adresi üzerinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) aracılığıyla marka, üretici, ithalatçı, ürün ve adres bilgileri üzerinden kullandıkları ürünlerin yetkili servis bilgilerine kolayca ulaşabiliyor. İnternet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logoları yeterli görülmemeli, bu servislerin üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde ya da SERBİS'te yer alıp almadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Tüketicilerimiz şikayetlerini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) veya Bakanlığımızın internet sayfasındaki ihbar ve şikayet mekanizmalarını kullanarak iletebilmektedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber