Balıkçıların ağına koyun takıldı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir koyun baraja düştü. Barajın ortasındaki koyunu balıkçılar kurtardı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 12:33, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:33
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sürüden ayrılarak kaybolan koyun, Çekerek Barajı'na düştü.
O esnada barajda balık tutan 3 kişi, barajın ortasında yüzen koyunu gördü.
Balıkçılar, durumu fark eder etmez koyunu kurtardı.
Kurtarılan koyun balıkçılar tarafından sahibine teslim edildi.