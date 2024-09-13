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Cuma hutbesinde Narin vurgusu

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin vurgu yapıldı. Hutbede "Başka Narinlerin canice katledilmemesi, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki masumların canlarına kıyılmaması için Peygamberimizin güzel ahlakını ve çağlar üstü mesajlarını insanlıkla buluşturmaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 14:41, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:42
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Cuma hutbesinde Narin vurgusu

"Mevlid-i Nebi" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran anıldı.

"Ne hazindir ki her geçen gün, insani değerlerin ayaklar altına alındığı, masum çocukların acımasızca katledildiği, her türlü kötülüğün açıkça işlendiği bir zamanda yaşıyoruz." denilen hutbede, şu ifadeler kullanıldı:

"Kalpleri kararmış, vicdanları körelmiş zalimlerin kurbanı, nazik ve narin bedenler oluyor. Böylesine bir ortamda Sevgili Peygamberimizin sadece mevlidini anmak ve hatırasını yad etmekle ona karşı sorumluluğumuzu asla yerine getirmiş olamayız. Bugün bize düşen, Allah'ın Resulü'ne hakkıyla tabi olmak, bizlere bıraktığı en büyük miras olan Kur'an-ı Kerim'e ve sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Başka Narinlerin canice katledilmemesi, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki masumların canlarına kıyılmaması için Peygamberimizin güzel ahlakını ve çağlar üstü mesajlarını insanlıkla buluşturmaktır.

Barış dini İslam'ın, hayat rehberi Kur'an-ı Kerim'in, rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın, insanlığın sığınabileceği tek liman olduğunu ısrarla anlatmaktır. Dinimizi ve dini değerlerimizi değil, dindarlığımızı yeniden sorgulamaktır. O kutlu Nebi'nin sünnet-i seniyyesinin tüm insanlık için bir kurtuluş pusulası ve bir hayat kılavuzu olduğunu unutmamaktır. İşte o zaman dünyamızda zulüm ve haksızlıklar sona erecek, insanlar güven içinde kardeşçe bir arada yaşayacaktır. Kimse kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar veremeyecek, masum canlar hayatlarının baharında solmayacaktır."

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