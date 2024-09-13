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Yarın Mevlid Kandili

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili, yarın idrak edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 14:59, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:00
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Yarın Mevlid Kandili

Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

Özellikle İslam toplumlarının büyük bir kısmında yoğun ilgi gören Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisi, besteli veya kendine has bir şekilde irticalen mevlid merasimlerinde okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek.

"Mevlit Kandili'nde peygamberi hatırlamalıyız"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, AA muhabirine, peygamberin pazartesi günü doğduğuna ilişkin rivayetlerin daha sahih olduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed'in kendi doğum gününü kutlamadığını, sahabe döneminde de böyle bir uygulamanın olmadığını aktaran Kapukaya, Mevlit Kandili'nin özellikle Osmanlı devleti tarafından resmi olarak kutlandığını ifade etti.

Kapukaya, Diyanet İşleri Başkanlığınca 1989'da kutlanmaya başlanan Kutlu Doğum Haftası'nın 2017'de Mevlid-i Nebi Haftası olarak değiştirildiğini bildirdi.

Kandillerin manevi bir huzur sağladığını dile getiren Kapukaya, "Mevlit Kandilinde amaç peygamberimizi hatırlamak, onu anmak ve kendimize rehber edinmektir. Peygamberimize gelen kitap Kur'an-ı Kerim'dir. 'Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyor muyuz, Peygamber Efendimizi yeterince tanıyabiliyor muyuz?' diye düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kandil gecesinde Hazreti Muhammed'in sözlerinden oluşan hadisleri okumak gerektiğini dile getiren Kapukaya, bu gece aynı zamanda tevbe ve istiğfar ederek günahların affedilmesi için dua etmek gerektiği tavsiyesinde bulundu.

"Kız çocuklarının vahşice katledilmelerinin önüne geçen ayetleri beyan etti"

Hazreti Muhammed'in alemlere bir rahmet olarak gönderildiğini belirten Kapukaya, şunları kaydetti:

"Hazreti Muhammed, kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmek suretiyle vahşice katledilmelerinin önüne geçen ayetleri beyan etmiştir. Peygamber Efendimiz bizim için bir şahit, cennet ve cennet nimetleriyle bizleri müjdeleyen bir müjdeci, ahiretle ilgili hususlar konusunda ve cehennem ateşi konusunda bizi uyaran bir uyarıcı ve bizi iyiliğe güzelliğe ve hayra çağıran bir davetçi olarak gönderilmiştir. O, yolumuzu aydınlatan bir kandildir. Her kim o ışıktan giderse selamete gider. Işıklı yoldan gitmeyip karanlık yolu tercih ederse uçuruma yuvarlanması kaçınılmazdır."

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