YÖK'ten Tıpdil sınavı hakkında önemli karar

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 19 Temmuz 2017 tarihli toplantısında TIPDİL sınavının diş hekimliği ile tıpta uzmanlık eğitimi sınavlarında kabul edilmesini dikkate alarak diş hekimliği ve tıp alanındaki doktora programlarında kabul edilmesine karar verilmişti.



Ancak, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21 Ağustos 2024 tarihli toplantısında yeniden yapılan değerlendirme sonucunda TIPDİL sınavının diş hekimliği ve tıp alanındaki doktora programlarına da kabul edilmesine ilişkin karar iptal edilmiştir.

