Erzurum'da minibüs ile ATV çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Erzurum'un Oltu ilçesinde minibüs ile ATV'nin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 15:26, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:27
Erzurum-Ardahan kara yolu Oltu Organize Sanayi kavşağında, Süleyman Düzenli yönetimindeki plakası öğrenilemeyen ATV, Ahmet Coşkun (29) idaresindeki minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, Düzenli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Coşkun ise Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.