Belediye kendi şirketine de acımadı! 14 bin lira ceza yazdı

Bolu Belediyesi, yüzde 100 hissedarı olduğu Bolu Bel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait bir beton mikserinin beton atıklarını mazgala dökmesi üzerine harekete geçti. Duyarlı vatandaşların ihbarı sonucu, olay Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek şirket hakkında tutanak tutuldu ve 14 bin lira idari para cezası uygulandı.