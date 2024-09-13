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Okulda fenalaşan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde beden eğitimi dersi sırasında fenalaşan 11 yaşındaki Mert Kaymak hayatını kaybetti. Kaymak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 15:45, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:46
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Okulda fenalaşan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mert Kaymak, beden eğitimi dersinde ısınma çalışmaları yaparken bir anda yere düştü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Berkay Ali Akkaya, hemen yere düşen çocuğa müdahale etti. Bir taraftan da 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Okula gelen sağlık ekipleri kalbinin durduğunu tespit ettiği Kaymak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaymak, daha sonra Alaşehir Özel Sarıkız Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbi durmuş vaziyette hastaneye getirilen Kaymak, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Mert Kaymak'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Acılı aile Kavaklıdere Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul etti. Büyük üzüntü yaşayan baba Rıfat Kaymak, "İki arkadaş yürürken yere yığılmış, müdahale etmişler ama kalbi cevap vermemiş. Bütün bildiğimiz bu. Kendisinin hiçbir rahatsızlığı yoktu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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