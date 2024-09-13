MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?

Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, 20 bin öğretmen atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüştü.

Edip Üzen'in MEB yetkilileri ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüştüm. 20 bin öğretmen atama ile ilgili bazı Danıştay kararlarının kendilerine ulaştığını ancak niteliği farklı başka davaların da olduğunu ve bu davaların sonuçlarının beklendiğini belirttiler."

"Süreç biraz daha uzayacak gibi."



Danıştay, aldığı karar ile yürütmeyi durdurmayı red etti.

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