Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'mizin en kritik safhasında kazanılan, Büyük Zafer'e giden yolu açan Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal'i ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.