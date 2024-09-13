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Türk halklarının tarihinde yeni bir aşama: Ortak Türk Alfabesi onaylandı

Bölgesel Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu'nun 9-11 Eylül tarihlerinde Bakü'de düzenlediği Ortak Alfabe Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başarıyla tamamlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 16:38, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 16:40
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Türk halklarının tarihinde yeni bir aşama: Ortak Türk Alfabesi onaylandı

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından resmi olarak atanmış komisyon üyelerinin deneyimi ve katılımıyla düzenlenen önemli toplantının temel amacı, bu alanda bilgi ve tecrübe alışverişinin yanı sıra Türk dilleri için ortak alfabe projesini de temel alarak tamamlamaktı. Komisyonda görev alan Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Rektörü Prof. Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Rektörü Sn. Şarzad Kudrethoca tarafından yapılan açıklamaya göre, bilim adamlarının 1991 yılında önerdiği 34 harfli Latin esaslı tamamı Ortak Türk Alfabe taslağı ayrıntılı olarak ele alındı. Komisyon üyeleri geniş bir tartışma yürüterek projede dikkat edilmesi gereken hususları belirledi.

Tartışmalar sonucunda 34 harften oluşan milli Türk Alfabesi üzerinde genel uzlaşmaya varıldı. Alfabedeki her harfin Türk dillerinde bulunan farklı sesleri temsil etmesine özellikle dikkat edildi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, bu uzlaşma ve alınan kararın reform niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu çalışmaları titizlikle yürüten ve sonuçlandıran Türk dünyasının mümtaz temsilcileri ve bilim adamlarını gönülden kutluyoruz. Bu uzlaşı yeni uzlaşı ve kararların habercisi niteliğindedir. Yaşasın büyük Türk birlği" dedi.

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