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Bakan Memişoğlu: Puf veya elektronik sigaralar konusunda lütfen dikkatli olalım

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı maalesef özellikle genç nüfusumuza bir saldırı olarak düşünüyoruz. Puf veya elektronik sigaralar konusunda lütfen dikkatli olalım" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 17:50, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:51
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Bakan Memişoğlu: Puf veya elektronik sigaralar konusunda lütfen dikkatli olalım

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret için Konya'ya geldi. İlk olarak Konya Valiliğini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, burada Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri ve protokol mensupları tarafından karşılandı. Bakan Memişoğlu şeref defterini imzaladı. Bakan Memişoğlu, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Konya İl Başkanlığında partililer ile buluştu. Daha sonra Karatay Şehit Uzman Doktor Ekrem Karakaya Sağlık Merkezini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, "Konya hem üretimiyle hem tarımıyla hem sağlığıyla hem eğitimiyle örnek şehrimiz. Gerçekten hem şehircilik anlamında hem de diğer alanlarda örnek şehrimiz. Sağlıkta da çok iyi yerlerde var ve biz bunun daha iyi olması için ne yapabiliriz onun için geldik. İstişare ettik. Gördüğünüz gibi sağlıklı hayat merkezinin olduğu, aile sağlığı merkezinin olduğu, aynı zamanda olduğu ve yerel yönetimlerin milletin ve devletin bir araya gelip böyle güzel yapılarda basın toplantısı yapıyoruz. Burayı yapan, hizmete sunan Karatay Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Örnek arkadaşlarımıza burada her bir hekim arkadaşımıza, çalışan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şehir hastanesiyle, üniversite hastaneleriyle, 225 sağlık ocağıyla, aile sağlığı merkezi gerçekten Konya sağlıkta da çok iyi yerlerde. İnşallah bizlerin de katkısı olacak. Bugün yeni hastanelerle ilgili, yeni ağız diş sağlığı, Meram Eğitim Araştırma Hastanesiyle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. İnşallah milletimize daha iyi şekilde onları da hizmete sunmak için planlamalar yapacağız. Biz insanlarımıza hizmet etmek istediğimiz için buradayız" şeklinde konuştu.

"Puf veya elektronik sigaralar konusunda lütfen dikkatli olalım"

Toplumun sağlığını tehdit eden 3 husus olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, "Özellikle topluma birkaç mesaj vermek istiyorum. Toplum için her zaman en büyük üç tane riski olduğunu söylüyoruz. Birincisi kilo, düzgün beslenme, sağlıklı beslenme. İkincisi bağımlılık. Özellikle tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve maalesef özellikle genç nüfusumuza bir saldırı olarak düşünüyoruz. Puf veya elektronik sigaralar konusunda lütfen dikkatli olalım. Çünkü sağlığımızı kaybedecek en önemli risklerdir bunlar. Bir üçüncüsü de hareketsizlik. Burası sağlıklı hayat merkezleri, aile sağlığı merkezlerimiz hem diyetisyeni, hem fizyoterapistiyle, hem kanser taramalarıyla hem de sağlıklı kalabilmemiz için her türlü danışacağımız, bilgi alacağımız yerler. Hastaneye gitmeden bazı hastalıkların tedavi edilebileceği en önemli yerlerdir. Toplumumuza öncelikli olarak, aile hekimleriyle tanışmalarını, sağlıklı hayat merkezlerine gidip danışmanlık almalarını, psikoloğuna kadar fizyoterapistinden diş hekimine kadar, kanser taramasına kadar, ücretsiz bu hizmetlerin buralarda veriliyor" diye konuştu.

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