Narin Güran cinayetinde serbest bırakılan şüpheli gözaltına alındı

R.A.'nın serbest bırakılmasına yönelik yapılan itirazın ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılmasıyla, şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli arasında yer alan Narin'in amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme' suçlamasıyla sevk edildiği Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce bu sabah saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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