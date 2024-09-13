Narin Güran cinayetinde serbest bırakılan şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 17:58, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:59
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli arasında yer alan Narin'in amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A. (15), 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme' suçlamasıyla sevk edildiği Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce bu sabah saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
R.A.'nın serbest bırakılmasına yönelik yapılan itirazın ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılmasıyla, şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı