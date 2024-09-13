Sosyal medya fenomeni Jahrein 'müstehcenlik' suçundan tutuklandı
Sosyal medyada kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı (Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklandı..
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 20:57, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 21:39
Antalya'da sosyal medyadaki "müstehcen" yayınları dolayısıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Haklarında "müstehcenlik" suçlamasıyla yasal işlem başlatılıp dün gözaltına alınan E.K. ile A.S'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılar E.K. ile A.S, sosyal medya platformu X'deki canlı sohbet odası ile canlı yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı gerekçesiyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınmıştı.