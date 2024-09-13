Yanlış kapıdan girdi, çöken tavanda asılı kaldı

Meram Elektrik Dağıtım AŞ görevlisi, Lale Caddesi'ndeki bir binanın sayaçlarını okumak için apartmanın birinci katına çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net