MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro liderleri ile görüştü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı Kalın ve Hamas Siyasi Büro liderleri arasında yapılan görüşmede; insanlık dramının yaşandığı Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımlar değerlendirildi.

Görüşmede, Hamas'ın, müzakere sürecindeki yapıcı ve olumlu tavrının altı çizilirken, İsrail'in BMGK kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, Hamas üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.