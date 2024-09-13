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Eşi ile yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ hükümlüsü tutuklandı

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ hükümlüsü eski öğretmen cezaevine gönderildi, aynı operasyonda gözaltına alınan 2 insan kaçakçısı da tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 22:58, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 23:03
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Eşi ile yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ hükümlüsü tutuklandı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ş.B. (49) ile aynı suçtan konulduğu cezaevinden şartlı tahliye edilen kocası T.B'nin (52) yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye hazırlandığı bilgisine ulaştı.

İnsan kaçakçıları ile yurt dışındaki bir örgüt mensubu aracılığıyla irtibat kurdukları öne sürülen çiftin İzmir'den hareket ederek Çanakkale'ye gideceğini tespit eden ekipler, operasyon başlattı.

Ekipler, Balıkesir-Çanakkale il sınırında durdurdukları 3 araçta, söz konusu çiftin yanı sıra insan kaçakçısı oldukları belirlenen A.K. (26), Y.K. (35) ve O.K'yı (27) gözaltına aldı.

İzmir İlamat Bürosunca kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan ve FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olan eski öğretmen Ş.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Ş.B'nin kocası T.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İnsan kaçakçısı A.K. ve Y.K da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken O.K. da serbest bırakıldı.

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