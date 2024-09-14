14 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(Aydın/13.12)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Antalya/14.00)

2- MHP'nin "Aile Kurumu Çalıştayı 2024" ATO Congresium'da başlayacak.

(Ankara/09.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bigadiç Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışına katılacak.

(Balıkesir/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde düzenlenecek Mevlid-i Nebi Gecesi Özel Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.50)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, partiye katılım ve rozet takma töreni ile Balkan Kürek Şampiyonası'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığı, Muharip Gaziler Derneği, Saraçlar Caddesi esnafı ve Şehit Aileleri Derneğine ziyarette bulunacak, Gençlik Spor İl Müdürlüğü çok amaçlı spor sahasında öğrencilerle bir araya gelecek.

(Edirne/10.00-17.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 5. haftası başlayacak; Net Global Sivasspor-Gaziantep FK, Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray-Çaykur Rizespor ve Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir maçları yapılacak.

(Sivas/Samsun/17.00/İstanbul/Muğla/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 5. haftasına Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler, Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor-Şanlıurfaspor ve Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/Ankara/16.00/İstanbul/19.00/19.00)

4- TFF 2. Lig'de 3. hafta başlayacak, toplam 6 maç yapılacak.

5- TFF 3. Lig'in 2. haftası, gruplarda oynanacak 7 müsabakayla başlayacak.

6- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Köyceğiz Belediyespor, Bosna Hersek'in RK Leotar takımını konuk edecek.

(Muğla/17.00)

7- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup mücadelesine Altekma-On Hotels Alanya Belediyespor ve İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/15.00/17.30)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasına Kırşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçlarıyla devam edilecek.

(Kırşehir/Trabzon/14.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Trabzon/16.00)