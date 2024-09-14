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FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-27' operasyonu: 39 gözaltı

İçişleri Bakanı ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen "Kıskaç-27" operasyonlarında 34 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 08:25, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 08:44
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FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-27' operasyonu: 39 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, FETÖ'ye yönelik Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak'ta Kıskaç-27 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 39 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların işbirlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Şüphelilerin, örgütün sözde askeri gizli yapılanması ve emniyet gizli yapılanması, güncel yapılanması ve finans yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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