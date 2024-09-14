Kredi kartı borcu alarmı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla bankaların bireysel kredi kartı alacakları haftalık yüzde 0.1 artışla 1.58 trilyon TL oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 550.6 milyar TL'sini taksitli, 1.36 trilyon TL'sini taksitsiz borçlar oluşturdu.

Bireysel kredilerde yıllık artış yüzde 100'ü buldu. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, önceki haftaya göre 4.3 milyar TL artışla 257.2 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacakların 42.6 milyar TL'si bireysel kredi kartlarından kaynaklandı. Batık kredi kartları geçen yılın aynı döneminde 11.6 milyar TL seviyesindeydi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; vatandaşın kredi kartlarında takip tutarı son bir yılda 31 milyar TL yani yüzde 267 oranında artış gerçekleşti. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre banka kartı ve kredi kartı harcama tutarı geçen hafta yüzde 0.6 artışla 324.4 milyar TL'ye yükseldi.

Kartlı harcamalarda 2 Ağustos'ta 335.8 milyar TL ile rekor seviyeye ulaşılmıştı. Bu tutarın 53.9 milyar TL'si market ve alışveriş merkezi harcamalarına gitti. Kartlarla 21.8 milyar TL'lik de çeşitli gıda harcamaları yapıldı.

Elektronik ve akaryakıtta harcamalar azaldı

6 Eylül haftasında en belirgin haftalık yükselişler, eğitim, kırtasiye, ofis malzemeleri, hizmet sektörleri ve yapı malzemeleri harcamaları gruplarında görüldü. Harcamaları azalan alt gruplar arasında ise elektrik-elektronik ve akaryakıt harcamaları öne çıktı.