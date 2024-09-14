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Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?

Merkez Bankası'nın dün yayınladığı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14 olarak açıklandı. Bu tahminle birlikte memur ve emekli zammında hesap değişti. Peki memur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Merkez'in enflasyon tahminine göre memur ve emekli zammı hesaplaması...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 11:29, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 11:30
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Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?

Merkez Bankası eylül ayı piyasa katılımcıları anketini dün yayımladı. Reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,31'den yüzde 43,14' geriledi. Bu tahmin emekli memur zammı için de önemli bir ipucu verdi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emekli için enflasyon kritik önem sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranında, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile yüzde 6 zam verilecek bu orana enflasyon farkı da eklenecek.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALDI?

Memur ve emekliler 6 ayda bir zam alıyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 27,73, memurlar ise yüzde 19,31 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi.

MEMUR VE EMEKLİ OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda 2024'ün ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 14,76 olacak. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri refah payı eklenmezse yüzde 14,76 oranın zam alacak.

Memurlar ve memur emeklileri içinse enflasyon farkı yüzde 4,33 olacak. Ocak zammı ise yüzde 10,59'a ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

Ancak kök maaş uygulaması nedeniyle en düşük emekli maaşına tekrar zam yapılması gündemde. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre en düşük emekli maaşını 14-15 bin lira seviyesine çıkarılması bekleniyor.

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