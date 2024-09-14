Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayşenur'un hesabını soracağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayşenur'un hesabını soracağız!
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı adım
Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı adım
Kredi kartı borcu alarmı
Kredi kartı borcu alarmı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
İhtiyaç sayısı bütün sektörleri solladı... 150 bin çoban aranıyor
İhtiyaç sayısı bütün sektörleri solladı... 150 bin çoban aranıyor
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor
Narin'in cinayetinin çözümüne adım adım gidiliyor
Narin'in cinayetinin çözümüne adım adım gidiliyor
KPSS Ortaöğretim yarın yapılacak
KPSS Ortaöğretim yarın yapılacak
Servislerin 'yetkili' aldatmacasına ceza yağdı
Servislerin 'yetkili' aldatmacasına ceza yağdı
Türkiye'de elektrikli araçların yüzde 80'i kaskolu
Türkiye'de elektrikli araçların yüzde 80'i kaskolu
İsrail'in katlettiği Ayşenur'un cenazesi Didim'e getirildi
İsrail'in katlettiği Ayşenur'un cenazesi Didim'e getirildi
MB anketi yayımlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
MB anketi yayımlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Batı Şeria'da işgalci İsrail askerlerince şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 15:51, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 15:52
Yazdır
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi.

Katılımın yoğun olmasından dolayı cenaze töreni, caminin önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti.

Alanda yoğun güvenlik önlemleri alındı, caddeye ve camiye dev Türk bayrakları asıldı.

Bazı vatandaşların Filistin bayrağı taşıdığı cenaze töreninde, "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı.

Polis merasim mangası tarafından cenaze aracından alınan naaş, musalla taşına konuldu.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, bütün vicdanı paslanmamış, merhametini yitirmemiş, insanlığını kaybetmemiş insanlık alemine başsağlığı dilediğini söyledi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin terör devleti İsrail'in askerleri tarafından şehit edildiğini belirten Dinç, "Rabbim şehadetini mübarek eylesin, orada şehit düşen 41 bini aşkın şehidimizle beraber menzillerini mübarek eylesin. Şehidimiz Ayşenur kardeşimiz, artık milletimize mal olmuştur, ilelebet aziz milletimizin bağrında yaşamaya devam edecektir. Cenabı Hak, zalim İsrail devleti başta olmak üzere onun gizli, açık bütün destekçileri kahhar ismiyle kahreylesin. İslam ümmetine birlik, dirlik nasip eylesin." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kanı yerde kalmayacak

Eygi için kılınan namaz ve helallik alınmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma yaptı.

Bugün büyük bir öfke ve hüznün içinde olduklarını, tüm İslam ümmetinin ve yeryüzünde insanlıktan nasibini almış milyarlarca insanın kalbinin ve zihninin Didim'de olduğunu belirten Kurtulmuş, "Ayşenur evladımız bundan sonra bütün milletimizin evladıdır. Bütün insanlık aleminin mahşeri vicdanının temsilcisidir. Milletimiz emin olsun, Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacaktır. Ayşenur evladımızın katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum." dedi.

Bugün burada Türkiye'nin bütün siyasi kanaatlerinden siyasi partilerin, farklı kanaat gruplarının temsilcilerinin olduğunu, milletçe şehide sahip çıktıklarını anlatan Kurtulmuş, "Bir milli şehit olarak, Türkiye'nin milli davası olan Filistin davasının önemli bir işareti, sembolü olarak Ayşenur evladımıza bugün sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren duruma müdahale edildiğini, Adli Tıp Kurumunun da uluslararası standartlarda otopsi raporlarını ortaya koyduğunu anlatan Kurtulmuş, "Milletimiz emin olsun, Ayşenur evladımızın kanı yerde kalmayacaktır. Ayşenur evladımızın katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum." diye konuştu.

"Cenabı Allah bu milleti, inşallah Ayşenur evladımızın açtığı bu yolda Filistin davasını da sahiplenerek birlik beraberlik içinde hareket etmeyi nasip etsin." diyen Kurtulmuş, Gazze'de dünyanın modern tarihi boyunca izlediği en büyük vahşetin işlendiğini, öldürülenlerin rakamlarının dahi tutulamadığını, bu ortamda İsrail'in işgalci güçlerinin el altından Batı Şeria'daki toprakları da adım adım işgale devam ettiğini söyledi.

"İşbirlikçi devletlerin de suçudur"

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'daki bu kanunsuz işgale dikkati çekmek için oradayken şehit olduğunu kaydeden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sadece birkaç tane İsrailli cani askerin suçu değildir. Bu, suça göz yuman terör devletinin suçudur. Terör devletine arka çıkan birtakım işbirlikçi devletlerin de suçudur. Dünyanın büyük devletlerinden birisinin başkanı olduğunu zannettiğimiz bir zat, kalkıp 'yerden bir kurşun vurdu' diyecek kadar insanlıktan sapmış görünüyor. Halbuki otopsi raporu çok net ortaya koymuştur. Ayşenur, yakın mesafeden doğrudan ateşle sol kulağının arkasından giren kurşunla şehit edilmiştir. Bunun hesabı sorulacaktır, zalimler bunun hesabını bütün uluslararası mahkemelerde verecektir. Allah rahmet eylesin. Filistin'in bütün şehitlerini rahmetle anıyoruz. Filistin davası eninde sonunda mutlaka zafere ulaşacaktır."

Konuşmaların ardından Eygi'nin naaşı, protokol üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir konvoyla Asri Mezarlığa götürülerek dualarla toprağa verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber