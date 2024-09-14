Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayşenur'un hesabını soracağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayşenur'un hesabını soracağız!
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı adım
Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı adım
Kredi kartı borcu alarmı
Kredi kartı borcu alarmı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
İhtiyaç sayısı bütün sektörleri solladı... 150 bin çoban aranıyor
İhtiyaç sayısı bütün sektörleri solladı... 150 bin çoban aranıyor
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor
Narin'in cinayetinin çözümüne adım adım gidiliyor
Narin'in cinayetinin çözümüne adım adım gidiliyor
KPSS Ortaöğretim yarın yapılacak
KPSS Ortaöğretim yarın yapılacak
Servislerin 'yetkili' aldatmacasına ceza yağdı
Servislerin 'yetkili' aldatmacasına ceza yağdı
Türkiye'de elektrikli araçların yüzde 80'i kaskolu
Türkiye'de elektrikli araçların yüzde 80'i kaskolu
İsrail'in katlettiği Ayşenur'un cenazesi Didim'e getirildi
İsrail'in katlettiği Ayşenur'un cenazesi Didim'e getirildi
MB anketi yayımlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
MB anketi yayımlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
Silah tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Narin Güran soruşturmasında tutuklananlara olay günü soruldu
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti soruşturması gizli' uyarısı
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
MEB, mülakat sonuçlarını açıklayacak mı?
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Narin'in annesi suçlamaları kabul etmedi
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için bugün son gün
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un yılbaşından itibaren işe yerleşmesine aracılık ettiği kişi sayısının 1 milyonu aştığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 15:05, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 14:47
Yazdır
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un iş gücü piyasasının dinamiklerini anlamada ve işverenlerin taleplerini doğrudan sahada gözlemlemede stratejik bir misyon üstlendiğini belirterek, bu dinamikleri en iyi şekilde analiz edebilmek adına bakanlık olarak büyük ölçekli saha araştırmaları yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda, her yıl yaklaşık 86 bin iş yerini ziyaret ederek iş gücü piyasası araştırmaları yaptıklarını vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bu araştırmalarda, işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını, talep ettikleri becerileri ve sektörlerindeki diğer kritik ihtiyaçları derinlemesine inceliyoruz. Bu çalışmalar, yalnızca işverenlerin mevcut taleplerini karşılamakla kalmıyor aynı zamanda geleceğe dönük stratejilerimizi şekillendirmemize de imkan sağlıyor."

"HEDEFİMİZ İŞSİZLİK ORANINI TEK HANEDE TUTMAK"

Işıkhan, son dönemdeki istihdam verilerinin oldukça sevindirici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak, 32 milyon 661 bine ulaştı. Bu da istihdam oranımızın 1,3 puanlık artışla yüzde 49,6'ya yükseldiğini gösteriyor. İşsiz sayısı ise aynı dönemde 244 bin kişi azalarak, 3 milyon 156 bine düştü. İşsizlik oranı da yüzde 8,8 seviyesine gerilemiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumuyla 2025-2027 Orta Vadeli Programını (OVP) açıkladık. Buna göre, önümüzdeki dönemde hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak."

"RAKAMLAR İŞKUR'UN BAŞARISINI ORTAYA KOYUYOR"

İŞKUR verilerine bakıldığında benzer bir başarı hikayesi gözlemlendiğini dile getiren Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"2023 yılının ocak-ağustos döneminde 786 bin 501 kişinin işe yerleşmesine aracılık edilirken, bu rakam 2024'ün aynı döneminde yüzde 20,5 artışla 947 bin 388 kişiye yükseldi. Eylül ayı itibarıyla ise işe yerleşmesine aracılık ettiğimiz kişi sayısı 1 milyonu geçmiş olup, bu rakam her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu, İŞKUR'un iş gücü piyasasında oynadığı etkin rolü ve başarısını ortaya koyuyor. İş gücünün niteliğini artırmaya yönelik işbirliği projelerimizle daha fazla kişinin istihdamına aracılık etmeye devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber