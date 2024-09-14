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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayşenur'un hesabını soracağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da mevkidaşı Denis Becirov ile bir araya geldi. Erdoğan, ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Batı Şeria'da İsrail kurşunuyla öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için "Evladımızın hesabını adalet önünde mutlaka soracağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 16:14, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 16:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayşenur'un hesabını soracağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da mevkidaşı Denis Becirov ile bir araya geldi.

İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye olarak Bosna Hersek'in yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" diyen Erdoğan, Bosna Hersek'te yaşanacak herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanlar'ı etkileyeceği gerçeğini unutmamak gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Bosna Hersek'te 6 Ekim'de yapılacak yerel seçimlerin huzur içinde tamamlanmasını temenni ettiğini de söyledi.

"Görüşmemizde ikili ilşkileri derinleştirmeyi ele aldık.İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz" diyen Erdoğan ayrıca toplantıda FETÖ ile ortak mücadele üzerinde durduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmasının devamında Srebrenitsa katliamına değinen Erdoğan, "BM Genel Kurulu'nda mayısta alınan kararla 11 Temmuz'u Srebretinsa anma günü olarak ilan ettik" dedi.

Açıklamasında Gazze'yi hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız."

Becirovic de yaptığı açıklamada, Gazze'deki (soykırım) aslında bu dünyanın en büyük ayıbıdır" dedi.

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