BARÜ'ye enerji verimliliğinde 'Üstün Başarı Belgesi' verildi

Cumhurbaşkanlığı'nın 18 Ağustos 2019 tarihli genelgesinde yer verilen 'kamu binalarında 2023 yılına kadar asgari yüzde 15 enerji tasarruf' hedefinin üzerinde verimlilik sağlayan Bartın Üniversitesinde (BARÜ) örnek bir başarıya imza atıldı. 'Enerji Verimliliği ve Tasarrufu' temasıyla seferberlik ilan edilen BARÜ'de belli periyotlarla yapılan toplantılar ve eğitimler ile tüm bileşenlerin sürece etkin katılımı sağlandı. Tüm binalarda en üst düzey verimliliğin sağlanması için kazan, pompa, vana ve tesisatlar termal kameralarla kontrol edildi. Akıllı sistemler üzerinden takip edilen süreçte ayrıca; baca gazı analizi, elektrik tüketim grafiği, ısı sıcaklık ölçümleri gibi analizler de yapılarak enerji kaybının önüne geçildi.

BARÜ, "Üstün Başarı" ile örnek kurumlardan biri oldu

BARÜ, iklim değişikliği azaltım hedefleri ve ulusal enerji politikaları çerçevesinde enerji verimliliğini artırılmasına yönelik çabalarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından örnek kurumlar arasında gösterildi. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle hedeflenen verimliliğin üzerinde bir oranla tasarruf sağlayan BARÜ'de Ağdacı Kampüsü için "Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi" verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından imzalanan "Üstün Başarı Belgesi" ile Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasındaki katkılar için teşekkür edildi. Böylece BARÜ; enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, karbon ayak izi azaltımı gibi çevreci politikalarla örnek kamu kurumları arasında gösterildi.

BARÜ'de 2025 "enerji verimliliği" yılı olacak

Enerji verimliliği alanında bilgi alışverişini artırmayı ve yeni çalışmalarla farkındalık oluşturmayı amaçlayan BARÜ, çevreye duyarlı uygulamalarla önemli kazanımlar elde etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yürütülen Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarından ilk 5'te yer alan BARÜ'nün 2020 yılında 2 projesi Ar-Ge desteği alma başarısı göstermişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde 2022 yılında ilki düzenlenen, Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER-1) yarışmasında ise BARÜ üçüncülük ödülü almaya hak kazanmıştı.

Öte yandan BARÜ, Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), 2023 Etki Sıralaması (Impact Ranking) listesinde 2 alanda dünya çapında ilk 300'e girmeyi başarmıştı. Aynı sıralamada 7 alanda dünyada 401-600 bandında yer alan BARÜ, bu bant aralığında olan "Erişilebilirlik ve Temiz Enerji" ile "İklim Eylemi" kategorilerinde Türkiye'de ilk 20'de gösterilmişti. Yine BARÜ, 85 ülkeden 1.183 üniversiteyi sürdürülebilirlik açısından değerlendiren UI Green Metric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında dünyanın en iyi yükseköğretim kurumları arasında yer almıştı. Sıralamada sürdürülebilirlikte dünyanın en iyi 187'nci yükseköğretim kurumu olan BARÜ, Türkiye'de ise 13'üncü olmuştu.

BARÜ şimdi ise kazanımlarını geleceğe taşımak için Kutlubey Yerleşkesinde belirlenen otopark alanlarının üzerine yerleştirilecek Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile elektrik enerji sarfiyatının tamamının veya büyük bir kısmının yenilenebilir enerjiden karşılamaya hazırlanıyor.

"Ortak yarınlarımıza değer katmak için durmadan çalışıyoruz"

Sürdürülebilir, doğayla uyumlu ve çevre dostu uygulamalar konusunda gösterilen gayreti yeni başarılarla taçlandırdıklarını kaydeden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bilimsel çalışmalarımızla desteklediğimiz bu alanda attığımız her adımın geleceğimize değer katacağına inanıyoruz" dedi. Rektör Uzun, "Tüm bileşenlerimizle birlikte çevre dostu politikalarımızı ve uygulamalarımızı sürekli olarak gözden geçiriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için enerji tasarrufu sağlayacak projeler yapıyoruz. Tüm yerleşkelerimizde dayanışma içerisinde seferberliğimizi sürdürüyor, daha iyi bir dünya için kararlılığımızı adım adım ilerletiyoruz. Bu doğrultuda aldığımız 'Üstün Başarı Belgesi' hepimiz için önemli bir motivasyon oldu. Bu düşüncelerle daha güçlü Türkiye yolculuğumuzda bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bizleri yarınlara daha güçlü olarak taşıyacak politikalarla teşvik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a ve daha iyiye ulaşma noktasındaki destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Birlikte çalışıyor ve birlikte başarıyoruz"

Geleceğe nefes olacak uygulamaları hayata geçirme konusunda el birliğiyle gösterdikleri hassasiyete de değinen Rektör Uzun, "Ülkemizin kalkınmasını her anlamda önceleyen Üniversitemiz, her geçen gün artan enerji talebine karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Bu noktada üniversite olarak kararlı adımlarla sürdürdüğümüz gelecek yolculuğundaki katkıları için Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ve Prof. Dr. Sevim Çelik'e, Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Selçuk Gümüş'e, dekanlarımıza, müdürlerimize, senato üyelerimize teşekkür ediyorum. 'Birlikte Başarıyoruz" anlayışıyla ilerlettiğimiz stratejilerimize katkıları için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanımız Gökhan Arslan'ı, daire başkanlarımızı, Enerji Verimliliği Kurulunun tüm üyelerini, akademik ve idari insan kaynağımız ve öğrencilerimizle birlikte tüm paydaşlarımızı da ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.