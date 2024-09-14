Dilucu Şehitleri unutulmadı

8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen 13 polis için Iğdır Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, anıt yapılması için çalışma başlattı.

Saldırının olduğu noktada planlanan anıtın yerini Hasanhan Köyünden Murat Akşi bağışlarken, yapımını ise Kumtepe ailesi üstlendi.

Dilucu Şehitleri için anıt yapıldı

Şehit olan 13 polis için 13 bayrağın dikildiği, şehitlerin adının da yazıldığı şehitlik anıtının açılış törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Iğdır Valisi Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, daire amirleri, polis, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda anıta karanfil bırakıldı.