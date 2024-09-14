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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlid Kandili mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Mevlid-i Nebi gecemizin, O'nun üstün ahlakına, sünnetine, çağları aşan mesajlarına ve Kur'an-ı Kerim'e daha sıkı sarılmamıza vesile olmasını, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm gören, zorluk çeken kardeşlerimize kurtuluş getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 20:25, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 20:27
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlid Kandili mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlid Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (S.A.S.) dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü, İslam alemi olarak idrak ediyoruz. Bizleri yaratan, yaşatan ve yöneten Rabbimize, bu kutlu geceye ulaştırdığı, her birimizi Hz. Peygamberimizin ümmeti olmakla onurlandırdığı için sonsuz şükrediyoruz. Mevlid-i Nebi gecemizin, O'nun üstün ahlakına, sünnetine, çağları aşan mesajlarına ve Kur'an-ı Kerim'e daha sıkı sarılmamıza vesile olmasını, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm gören, zorluk çeken kardeşlerimize kurtuluş getirmesini temenni ediyorum. Mevlit gecemiz mübarek olsun."

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