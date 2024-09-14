Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili'nin Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 22:45, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 22:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj paylaştı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Veladet-i Nebi'nin yıl dönümünde rehberimiz, önderimiz, uğruna can vereceğimiz maşukumuz Hazreti Peygamber Efendimizi büyük bir ihtiramla, hürmetle yad ediyorum. Leyle-i Mevlid'in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
Veladet-i Nebi'nin yıl dönümünde rehberimiz, önderimiz, uğruna can vereceğimiz maşukumuz Hazreti Peygamber Efendimizi büyük bir ihtiramla, hürmetle yad ediyorum.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 14, 2024
Leyle-i Mevlid'in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. pic.twitter.com/ywwgGriL4p