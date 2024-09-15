Malatya'da trafik kazası: 1'i polis 4 kişi yaralandı
Malatya'da sivil polis aracı ile cipin karıştığı trafik kazasında 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 07:27, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 07:28
Yeni Bahar Caddesi istikametinden gelen cip, sürücünün kontrolünden çıkarak yön levhasına çarptıktan sonra Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis memurlarının içerisinde bulunduğu minibüsle çarpıştı.
Kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Malatya'da trafik kazası: 1'i polis 4 kişi yaralandı
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.