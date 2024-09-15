KPSS sürecinde sıra, bugün yapılacak ortaöğretim sınavına geldi. Ortaöğretim mezunları için Kamu Personel Seçme Sınavı bugün yapılacak.

81 ilde ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek sınava, 1 milyon 864 bin 867 aday başvurdu.

2024-KPSS Ortaöğretim için 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak.

Sınav salonlarında 260 bin 94 görevli yer alacak. Sınav güvenliğini sağlamak için, 21 bin 660 emniyet görevlisi de sahada olacak.

2 milyona yakın aday KPSS ortaöğretim sınavı için bugün ter dökecek

Sınav saat 10.15'te başlayacak

Ortaöğretim KPSS saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra sınav merkezlerine gelen adaylar, salonlara alınmayacak.

Sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.