Bakan Bak: Yurtlara başvuruların yüzde 91'ini yerleştirdik

Edirne'de düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını ve "milletin partisi" olduğunu belirterek, vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Bakanlık olarak gençlere yönelik yatırımlar yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Bak, geleceğin teminatı olan gençlerin Türkiye'nin gücüne güç katacağını vurguladı. Üniversitelerde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağına değinen Bak, "180 bin olan yurt kapasitesini 980 binlere taşıdık. Gençlerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak devletimiz sağlıyor. Büyük bir barınma gücüne sahip Kredi Yurtlar Kurumunu yönetiyoruz" dedi.

"Yurtlarımız birçok afette milletimizin hizmetinde oldu"

Kredi Yurtlar Kurumu'nun birçok afette milletin hizmetinde olduğunun altını çizen Bakan Bak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 1 buçuk 5 milyon kişinin yurtlarda misafir edildiğini söyledi.