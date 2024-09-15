Türkiye'de en çok hangi kuruma güveniliyor? Şaşırtan sıralaması

Asal Araştırma katılımcılara Türkiye'de en güvendikleri kurumu sordu. Katılımcıların en çok güvendikleri kurum yüzde 19,7 ile ordu olurken en az güvendikleri kurum yüzde 0,9 ile medya oldu.

1 Ağustos 2024 tarihinde 2 bin katılımcıyla gerçekleşen ankette yüzde 2 ile Diyanet güven açısından sondan dördüncü, yüzde 1,4 ile yargı ise sondan üçüncü kurum oldu. Cumhurbaşkanlığı ise yüzde 11,1 ile 3'üncü sırayı aldı. En yüksek güven orduya

Ankette yer alan sıralama ve oranlar şöyle:

Ordu:%19.7

Polis: %16.5

Cumhurbaşkanlığı:%11.1

TBMM:%10.2

Bankalar:%4.2

ÖSYM:%4.0

YSK:%3.5

Belediyeler:%2.9

Diyanet:%2.0

Yargı:%1.4

Politikacılar:%1.0

Medya:%0.9

Hepsine güveniyorum:%4.4

Hiçbirine güvenmiyorum:%18.2