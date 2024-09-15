Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın sınırları yeniden belirlendi
Kırşehir'in Mucur bölgesinde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın sınırları yeniden tespit edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 15:55, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 15:57
Kırşehir'in Mucur bölgesinde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın sınırları yeniden tespit edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırları içinde bulunan Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı sınırlarının yeniden belirlenmesine Milli Parklar Kanunu gereğince karar verildi.
Kararda, alanın yeni sınırlarını gösterir harita ile koordinatları da yer aldı.