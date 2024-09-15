TEM'de 8 araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı

Otoyolun İSTOÇ mevkii Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.