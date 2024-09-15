AK Parti'nin Türkiye buluşmaları sona erdi: İlk rapor Erdoğan'a sunulacak

Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı
KPSS Ortaöğretim sona erdi
KPSS Ortaöğretim sona erdi
Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı
Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı
'1 liralık daire' ilanına ceza
'1 liralık daire' ilanına ceza
TEM'de 8 araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı
TEM'de 8 araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı
Ankara metrosunda görme engellilere hırsızlık tuzağı
Ankara metrosunda görme engellilere hırsızlık tuzağı
Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi
Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi
Yurt genelinde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi
Yurt genelinde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi
Mahkeme de kabul etti: Asılsız ihbarlarla Narin davası sekteye uğratıldı
Mahkeme de kabul etti: Asılsız ihbarlarla Narin davası sekteye uğratıldı
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama
2 milyona yakın aday KPSS ortaöğretim sınavı için bugün ter dökecek
2 milyona yakın aday KPSS ortaöğretim sınavı için bugün ter dökecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Kooperatiflere 13,6 milyon TL'lik destek
Kooperatiflere 13,6 milyon TL'lik destek
Narin'in okulundaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine psikososyal destek
Narin'in okulundaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine psikososyal destek
Kömürhan Köprüsü, dünyanın en iyisi oldu
Kömürhan Köprüsü, dünyanın en iyisi oldu
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Sigaraya yeni düzenleme: Nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı adım
Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı adım
Kredi kartı borcu alarmı
Kredi kartı borcu alarmı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
İhtiyaç sayısı bütün sektörleri solladı... 150 bin çoban aranıyor
İhtiyaç sayısı bütün sektörleri solladı... 150 bin çoban aranıyor
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor
Narin'in cinayetinin çözümüne adım adım gidiliyor
Narin'in cinayetinin çözümüne adım adım gidiliyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'nin Türkiye buluşmaları sona erdi: İlk rapor Erdoğan'a sunulacak

AK Parti'nin toplumsal tüm kesimleriyle bir araya gelme amacıyla başlattığı "Türkiye Buluşmaları"nın ilk aşaması bugün sona eriyor. İlk haftanın değerlendirme raporu ise yapılacak olan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 10:26, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 10:29
Yazdır
AK Parti'nin Türkiye buluşmaları sona erdi: İlk rapor Erdoğan'a sunulacak

AK Parti'nin kadroları, bakanlar ve milletvekilleri, 2025 yılında yapılacak olan 8. Olağan Kongre'ye zemin oluşturacak buluşmaların ilk kısmını bugün tamamlanıyor. İlk 10 günde gerçekleştirilen programlarda 15 il ziyaret edildi. Türkiye Buluşmaları kapsamında milletvekili, bakan ve MKYK üyelerinin katılımıyla 81 ili kapsayan etkinliklerin ilk hafta raporu, yarın gerçekleştirilmesi beklenen MYK toplantısında parti kurmayları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılacak. Türkiye Buluşmaları'nın ilk etabı, 6 Eylül'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Tekirdağ ilini ziyareti ile başlamıştı.

TALEP VE SIKINTILAR NOT EDİLDİ
İlk 10 gün içerisinde Tekirdağ, Siirt, Osmaniye, Çorum, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Kastamonu, Muş, Van, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Edirne ve Bursa'da esnaflar, meslek grupları, STK'lar ile bir araya geldi. Bu illerde şehrin problemleri, vatandaşların karşılaştıkları sıkıntılar ve şehrin çehresini değiştirecek yatırımlardaki son aşamalar hakkında ilk ağızdan bilgiler alınıp, talepler not edildi.

İLK ETAP RAPORU ERDOĞAN'A SUNULACAK
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın, Bursa'daki programı ile noktalanacak olan ilk etap 10 gün sürdü ve 15 il ziyaret edildi. 81 ili kapsayan çalışma, ay sonu itibari ile tamamlanacak. "Türkiye Buluşmaları" kapsamında milletvekili, bakan ve MKYK üyelerinin katılımıyla ilk etap raporu, pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen MYK toplantısında parti kurmayları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılacak.

Bakanlıklarda bayrak değişimi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınarak, Bakan Yardımcılığı'na Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi görevden alınarak yerine Musa Heybet getirildi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı ve Bakan Yardımcılığı'na Yasin Ayfer Erkoç'un ataması yapıldı. Ayrıca Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu görevden alınarak yerine Erhan Karakaya atandı. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne de Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay getirildi.

Resul Ekrem Şahan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber