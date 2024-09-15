Küçükçekmece'de toplu sünnet şöleni: 162 çocuk sünnet edildi

Küçükçekmece Belediyesi, dar gelirli ailelerin 162 çocuğunu ilçedeki 2 hastanede sünnet ettirdi.

Sünnet edilen çocuklar geleneksel kıyafetlerini giyerek İstasyon Caddesi'nden Menekşe Caddesi'ne kadar konvoy yaptı.

Yaşar Kemal Sanat Evi'nin bahçesinde gerçekleştirilen programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, etkinliğe sponsor olan hastanelerin sahipleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte, çocuklar için sahne gösterileri, boyama atölyeleri ve sonunda ise yemek ikram edildi. Belediye başkanı Kemal Çebi, çocuklarla toplu fotoğraf çekildikten sonra çocuklara hediyeler verdi.

Sünnet edilen çocuklarla beraber toplu fotoğraf çekiminin ardından kürsüde konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,"Mübarek bir akşam. Mübarek günümüzü de kutluyor ve tebrik ediyorum. Nice böyle günlerde yeniden sağlıklı bir şekilde buluşmayı diliyorum. Değerli Küçükçekmeceliler, bugün burada çocuklarımızın en güzel anlarından birine tanıklık etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bir geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Küçükçekmece Belediyesi olarak bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz sünnet şölenini artık geleneksel hale getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Çocuklarımızın bu özel anlarını paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Onların sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümeleri için bu tür organizasyonları önemsiyoruz ve devam edeceğiz" dedi.