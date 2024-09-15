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Mersin'de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ve üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 11:14, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 11:15
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Mersin'de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında Tarsus ilçesi Atalar Mahallesinde iki şüphelinin kaçak akaryakıt üretimi yaparak piyasaya süreceği tespit edildi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri adrese operasyon düzenleyerek iki şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda ise 26 bin litre kaçak akaryakıt, bir adet 30 bin litrelik akaryakıt tankı, bir adet 10 bin litrelik akaryakıt tankı, altı adet bin litrelik akaryakıt tankı, bir adet 5 bin litrelik akaryakıt tankı ile bir adet reaktör (kaynatıcı) makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen akaryakıtın Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildiği bildirildi.

Yakalanan iki şüpheli ise gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü.

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