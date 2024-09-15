Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün brüt satışları 5 yılda 6 katına çıktı

İsrail, Gazze'de 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını öldürdü
İsrail, Gazze'de 16 bin 795 çocuğu, 11 bin 378 kadını öldürdü
'Geç kaldınız' diyerek 112 ekibine saldırdılar
'Geç kaldınız' diyerek 112 ekibine saldırdılar
Makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Başkan oğlunun nikahını kıydı, 3 bakan şahitlik yaptı
Başkan oğlunun nikahını kıydı, 3 bakan şahitlik yaptı
Kaymakamın aracını kontrol ettiren teğmenin ifadesi ortaya çıktı
Kaymakamın aracını kontrol ettiren teğmenin ifadesi ortaya çıktı
Bakan Tekin: 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık
Bakan Tekin: 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak
Diyanet'ten 'Ali Erbaş Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' haberine yalanlama
Diyanet'ten 'Ali Erbaş Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu' haberine yalanlama
Narin Güran soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Narin Güran soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı
Emlakta 'doğrulanmış ilan' uygulaması başladı
KPSS Ortaöğretim sona erdi
KPSS Ortaöğretim sona erdi
Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı
Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı
'1 liralık daire' ilanına ceza
'1 liralık daire' ilanına ceza
TEM'de 8 araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı
TEM'de 8 araç birbirine girdi: 2 ölü, 4 yaralı
Ankara metrosunda görme engellilere hırsızlık tuzağı
Ankara metrosunda görme engellilere hırsızlık tuzağı
Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi
Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi
Yurt genelinde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi
Yurt genelinde 2 milyon 667 bin 955 araç denetlendi
Mahkeme de kabul etti: Asılsız ihbarlarla Narin davası sekteye uğratıldı
Mahkeme de kabul etti: Asılsız ihbarlarla Narin davası sekteye uğratıldı
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama
Kanada'da Türk ailenin restoranına kundaklama
2 milyona yakın aday KPSS ortaöğretim sınavı için bugün ter dökecek
2 milyona yakın aday KPSS ortaöğretim sınavı için bugün ter dökecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Kooperatiflere 13,6 milyon TL'lik destek
Kooperatiflere 13,6 milyon TL'lik destek
Narin'in okulundaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine psikososyal destek
Narin'in okulundaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine psikososyal destek
Kömürhan Köprüsü, dünyanın en iyisi oldu
Kömürhan Köprüsü, dünyanın en iyisi oldu
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün ve yarın kapalı
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
IBAN'la ticarete 250 milyon lira vergi cezası
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
MİT'ten İstanbul'da nokta operasyon
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Piyasalar faiz kararlarına odaklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün brüt satışları 5 yılda 6 katına çıktı

Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları son 5 yılda 6,2 katına çıkarak 269 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde sektördeki firmaların aktif büyüklüğü 261,3 milyar liraya ulaştı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 21:18, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 21:20
Yazdır
Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün brüt satışları 5 yılda 6 katına çıktı

Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları son 5 yılda 6,2 katına çıkarak 269 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, 2023 yılı itibarıyla tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında 14 bin 936 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalardaki çalışan sayısı ise 82 bin 869 olarak kayıtlara geçti.

Tarımda kendi kendine yeten, akuakültür yoluyla balık üretiminde dünyada 8?inci, Avrupa'da ise ilk sırada yer alan Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışlarının 2019-2023 döneminde düzenli artığı görüldü.

Sektörün brüt satışları 2019'da 43,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 salgının görüldüğü 2020'de 52,2 milyar lira olan brüt satışlar, 2021'de 85,2 milyar liraya, 2022'de 168,8 milyar liraya ve 2023'te 269 milyar liraya ulaştı. Böylece sektördeki firmaların 5 yılda brüt satışları 6,2 katına çıktı.

- Aktif büyüklükleri yaklaşık 5 katına çıktı

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2019'da 53,6 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam 2020'de 68,1 milyar liraya, 2021'de 101,1 milyar liraya, 2022'de 175,8 milyar liraya ve 2023'te ise 261,3 milyar liraya ulaştı.

Böylece firmaların aktif toplamları 2019-2023 döneminde 4,9 katına çıktı.

- Öz kaynaklar da 4,7 katına çıktı

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynaklarının toplamı 2019'da 18,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2023'te 85,1 milyar liraya kadar yükseltti.

Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 5 yılda 4,7 katına çıkmış oldu.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların 2019-2023 yıllarında öz kaynak, brüt satış ve varlıklarındaki değişimler şöyle:

Tarım, ormancılık ve balıkçılık (Bin Lira)20192020202120222023
Brüt Satışlar43.153.58452.226.01585.189.534168.813.262268.959.613
Yurt İçi Satışlar36.196.81744.883.17873.289.666146.523.317238.948.025
Yurt Dışı Satışlar6.173.6716.364.51910.422.76519.271.87425.213.323
Diğer gelirler783.097978.3181.477.1033.018.0714.798.265
Aktifler53.598.06568.090.739101.140.010175.800.051261.245.967
Öz Kaynaklar18.146.17822.039.55433.086.42753.973.86985.058.728


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber