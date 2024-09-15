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Çevre felaketinin yaşandığı İzmir Körfezi için acil eylem planı

İzmir Körfezi'nde çevre felaketi yaşanıyor. Balık ölümleri sonrası yapılan incelemede, körfezde atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekelenden 50 kat fazla olduğu belirlendi. Yaşanan felaketin nedenlerini araştırmak ve çözüm önerleri ortaya koymak amacıyla çalışma grupları kuruldu. Bu grupların çalışması sonucu İzmir Körfezi Acil Eylem Planı hazırlanacak. İlk toplantı 17 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 11:40, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 11:42
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Çevre felaketinin yaşandığı İzmir Körfezi için acil eylem planı

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ / FATMA SEVİNÇ ÇETİN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun 3 çalışma grubu, 17-18 Eylül'de toplanarak, İzmir Körfezi Acil Eylem Planı hazırlıklarını yürütecek.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde meydana gelen toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili Bakanlık 20 Ağustos'ta bölgede inceleme başlattı.

İnceleme kapsamında deniz suyu numuneleri, yetkili laboratuvar tarafından incelendi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda balık ölümlerinin, deniz suyu sıcaklığındaki artış, denizdeki kirlilik ve oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Daha detaylı inceleme için Bakanlığın Deniz İzleme Gemisi ve Mobil Su ve Atıksu laboratuvarı bölgeye gönderildi ve İzmir Körfezi'ne deşarj olan derelerle, atık su kaynaklarında incelemeler yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu.

Ardından Bakan Kurum başkanlığında 5 Eylül'de "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapılarak, Bilim Kurulu üyeleriyle çalışma gruplarının oluşturulması ve acil eylem planının hazırlanması kararlaştırıldı. Bakan Kurum da eylül ayı sonuna kadar Acil Eylem Planı'nın ortaya konulması yönünde talimat verdi.

Bu kararlar doğrultusunda 35 akademisyenin yer aldığı Bilim Kurulu üyeleri, ilgili kurumların uzmanlık alanlarına göre, "İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu", "Atıksu Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu" ile "Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi Çalışma Grubu" oluşturdu.

Çalışma grupları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında bir araya gelerek, saha çalışması ve toplantılar yapacak. İzmir Körfezi'ni kurtarmak için acil olarak yapılması gereken eylemlere ilişkin kararlar alınarak, "İzmir Körfezi Acil Eylem Planı" hazırlanacak.

Bu kapsamda ilk toplantı, 17-18 Eylül'de İzmir İktisat Kongre binasında gerçekleştirilecek.

Kasım ayı sonuna kadar da uzun vadede yapılması gerekenlere ilişkin kalıcı eylemler belirlenecek.

- Amonyak değeri 50 kat fazla çıkmıştı

Balık ölümleri sonrası Bakanlık ekiplerinin ön incelemesinde, İzmir Körfezi'nde atık su kaynaklı amonyak miktarının, olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu belirlenmiş, Körfez'de 6 miligram/litre olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8'e, yer yer sıfıra düştüğü tespit edilmişti.

Körfez'de TÜBİTAK gemisiyle inceleme yapan Bakan Kurum, Büyük Kanal Projesi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin, bölgedeki kirliliğe neden olan en önemli iki faktör olduğuna dikkati çekerek, İzmir Körfezi'nin kaderine terk edilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulamıştı.

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