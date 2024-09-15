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Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz: Kazaya sebep olan şoför yeniden direksiyon başında

Erzurum'da durağa yaklaştığı sırada kapısını erken açtığı minibüsten, yolcunun düşerek yaralanmasına neden olan sürücü M.E.K, direksiyon başında görüntülendi. Kaza sonrası aracının muayenesiz, ehliyetinin ise yetersiz olduğu belirlenen sürücü, "Sizin trafikte olmanız doğru mu?" diye soran gazeteciye, "Doğru, ne olmuş ki." diye yanıt verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 13:02, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 13:04
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Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz: Kazaya sebep olan şoför yeniden direksiyon başında

Erzurum'da kullandığı minibüste, yolcunun açık kapıdan düşerek yaralanmasına neden olan sürücü kaza sonrası yine direksiyon başında görüntülendi. Olay, 11 Eylül saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi'nde meydana geldi.

M.E.K., kullandığı yolcu minibüsünün durağa yaklaşırken kapısını açtı. Bu sırada Hacer Tuğra, araç tam durmadan minibüsten inmeye kalkışınca dengesini kaybederek düştü.

Kaza sonrası Tuğra yerde acılar içinde kıvranırken, minibüs sürücüsü ise yoluna devam etti. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Hacer Tuğra, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BİZDE SÜRE ÇOK ÖNEMLİ"

Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını izlerken, minibüs sürücüsü M.E.K. kaza yerine geldi. Polisin, "Neden kaza yerini terk ettin?" sorusuna M.E.K., "Biliyorsunuz bizde süre çok önemli. Yolcularımı hemen gidecekleri yere bırakıp, buraya geldim. Çok üzgünüm. Durağa yaklaştığım sırada kapıyı açtım ama hızlı değildim." diyerek kendini savundu.

ARACI MUAYENESİZ, EHLİYETİ YETERSİZ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafik polisi, sürücüye muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yeri terk ve yetki belgesiz araç kullanmaktan toplam 27 bin 77 lira ceza kesti.

YENİDEN DİREKSİYON BAŞINDA
Şoförün kazadan bir gün sonra aynı araçla Yakutiye ilçesinin Yunusemre güzergahında trafiğe çıktığı yerel bir gazete muhabiri tarafından görüntülendi.

İş yerine gitmek üzere bindiği minibüs şoförünü tanıyan gazeteci sürücüyü görüntüledi.

Şoför M.E.K, gazetecinin "Sizin trafikte olmanız doğru mu? Aracınız muayenesiz, ehliyetiniz yetersiz." sorusuna, "Doğru, ne olmuş ki." diye yanıt verdi.

Muhabirin sorularına sinirlenen şoför M.E.K, bir anda aracını hızla sürerek kırmızı ışıkta geçti.

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