Arda Güler'in maçına Halil Umut Meler atandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Stuttgart arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 13:14, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 13:15
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde görev verdi.
Meler, Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'in Stuttgart ile oyanayacağı maçta orta hakem olarak görev alacak.
Merakla beklenen Devler Ligi ilk hafta karşılaşması, 19 Eylül Salı günü saat 22.00'de İspanya'da oynanacak.