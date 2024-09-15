Narin Güran soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Narin Güran ile ilgili ön otopsi raporunun önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Tutuklanan Yüksel Güran'ın ağız ve diş modeli alındı. Anneden alınan ağız ve diş modeli, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.

Soruşturmada anne Yüksel Güran'la ilgili yeni gelişmeler de var.Anne Güran, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca süren yoğun arama çalışmalarında Narin'in akrabaları tarafından sistematik bir şekilde delil karartma eylemleri gerçekleştirildiği belirlenmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerin Narin'in akrabaları İ.K. ve Ş.K olduğu öğrenildi. Şüpheliler soruşturmanın seyrini değiştirmekle suçlanıyor. NARİN BULUNMASIN DİYE HEDEF SAPTIRDILAR

Soruşturma kapsamında bugün yeni bir gelişme yaşandı.Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ifadesi doğrultusunda iki kişi gözaltına alındı.

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