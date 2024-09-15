Hazine yarın 2 tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2024 14:14, Son Güncelleme : 15 Eylül 2024 14:16
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 3 yıl (1064 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.