Galatasaray maçında sakatlanmıştı: Alikulov'un yüz kemiğinde kırık

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 38. dakikasında kafasına aldığı darbe sonucu oyuna devam edemeyen Alikulov'un sağlık durumu belli oldu.

Karadeniz ekibi, Alikulov'un yüz kemiğinde kırık tespit edildiğini ve beyin sarsıntısına ait bulgu saptanmadığını açıkladı.

Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"14.09.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında hava topu mücadelesinde kafa darbesi sonucu yüzünden sakatlanan oyuncumuz Alikulov'un Acıbadem Maslak Hastanesinde yapılan tüm muayne, tetkik ve konsültasyonları sonucunda; yüz kemiği (maxilla) kırığı tespit edilmiş ve beyin sarsıntısına ait bulgu saptanmamıştır."